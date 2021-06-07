Denizli'de yükselen branş triatlon
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Denizli'de yükselen branş triatlon

Denizli'de yükselen branş triatlon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de her geçen gün büyüyen ve ilgi duyulan bir branş haline gelen Triatlon'da Türkiye Şampiyonu sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret ederek hedeflerini anlattı.

Denizli'de her geçen gün büyüyen ve ilgi duyulan bir branş haline gelen Triatlon'da Türkiye Şampiyonu sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret ederek hedeflerini anlattı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Performans Testlerinin üçüncü etabı hafta sonu Denizli'de yapıldı. Sabah saatlerinde yüzme testleri, akşam programında ise koşu testleri ile sporcular derecelerini yükseltmek için yarıştı. Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu yarışmaları yerinde takip etti. Bir hafta önce Didim'de yapılan Triatlon Türkiye Kupası yarışlarında Türkiye Şampiyonu olan Denizlili sporcular Sıla Gür ve Barış Türkcan ile diğer başarılı sporcular Damlanur Demirbaş, Arda Yanıkan ve Emin Aydoğan, İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, İl Temsilcisi Murat Çağdaş ve antrenörlerin de eşlik ettiği ziyarette sporcular triatlonla tanışmalarını, spora başlama hikayelerini ve geleceğe dair hedeflerini İbanoğlu ile paylaştı. Milli formayı giymek istediklerin kaydeden sporcular, uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini dile getirdi. Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya sporda başarının süreklilik ve düzenli çalışma ile mümkün olduğunu dile getirirken, triatlonda sporcuların önlerinin açık olduğunu, federasyon olarak performans destek programı ile üst düzey bir destek sağladıklarını ifade etti.

"Denizli için yeni ama hızlı büyüyen bir branş"

Triatlon branşının Denizli için yeni ama hızlı büyüyen bir branş olduğunu belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, faaliyetleri ve sporcuların başarılarını yakından takip ettiğini söyledi. Sporcuları, ailelerini ve onlara her türlü desteği sağlayan teknik ve idari ekibi kutlayan İbanoğlu, ziyaret sonunda sporculara spor malzemelerinden oluşan çanta hediye etti. - DENİZLİ

Denizli'de yükselen branş triatlon
Denizli'de yükselen branş triatlon
Denizli'de yükselen branş triatlon
Denizli'de yükselen branş triatlon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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