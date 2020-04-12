Denizli'de yüksekten düşen kişi yaralandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 4 metre yüksekten düşen kişinin ayağı kırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 4 metre yüksekten düşen kişinin ayağı kırıldı.

Karaman Mahallesinde oturan Rüştü Köken (40), çiçeklere bakım yapmak üzere toprak almak için evinin yanındaki inşaat alanına gitti.

Köken, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın temeline düştü.

Eşi Şerife Köken'in 112 Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sol ayağı kırılan ve vücudunu değişik yerlerinden yaralanan Köken, sedye ile inşaat alanından çıkarıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA