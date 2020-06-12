Denizli'de yüksekten düşen görme engelli kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dördüncü kattan düşen görme engelli kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
12.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:49
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dördüncü kattan düşen görme engelli kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Atalar Mahallesi'nde oturduğu binanın 4. katından düşen görme engelli Mehmet Tanıl Akın (39) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Anıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA