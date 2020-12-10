Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

10.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:34
Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Denizli'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı Denizli'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yollarda kısalırken, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Denizli'de sonbaharın bitmesi ve kış ayalarının gelmesiyle beraber yüksek kesimlerde sis etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin uyardığı Denizli'de sabahın ilk ışıklarında oluşan yoğun sis birçok yeri kaplarken görüş mesafesini oldukça kısalttı. Sürücülerin takip mesafesi koyarak ilerlediği yollarda trafik ekipleri uyarıda buldu. Sisin etkisiyle ortaya çıkan manzara ise eşsiz güzellik oluşturdu. - DENİZLİ

Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Sivas'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Sivas'ta yüksek kesimler beyaza büründü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü- Sivas kent merkezinde yüksek kesimlerde sis etkili olurken görüş...
Sivas'ta yüksek kesimler beyaza büründü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü- Sivas kent merkezinde yüksek kesimlerde sis etkili olurken görüş...
KIRKLARELİ - Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
KIRKLARELİ - Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:34:26. #1.15#
title