Denizli'de yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi öldü
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Denizli'de yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi öldü

22.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:26
Denizli'de yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

Saruhan Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direğinde çalışan Dursun Tuğran (26) dengesini kaybederek düştü.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Dursun Tuğran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinden kente çalışmak için geldiği öğrenilen Tuğran'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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