Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı
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Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki araç arasında yolda makas atma meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, bir kadın tabancadan çıkan kurşunların kırdığı cam parçalarıyla yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki araç arasında yolda makas atma meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, bir kadın tabancadan çıkan kurşunların kırdığı cam parçalarıyla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndan kent merkezine istikametine giden ve kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 35 AGB 534 plakalı otomobil ile F.Ü. yönetimindeki 20 BJK 49 plakalı cip sürücüsü arasında, makas atma yüzünden sözlü tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otomobilden, F.Ü'nün kullandığı araca silahla ateş edildi.

Cipte yolcu olarak bulunan E.G, kurşunların isabet etmesi sonucu kırılan cam parçalarıyla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüzünden yaralandığı görülen E.G, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan otomobili arama çalışmaları sürdürülüyor.

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı
Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı
Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı
Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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