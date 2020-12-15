Denizli'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Denizli'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

15.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:54
Denizli'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 110 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 110 gram kokainle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Arya"nın da katılımıyla yapılan aramada, yolculardan İ.T'nin üzerinde 110 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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