Denizli'de yolcu otobüsü, kamyonet ve tır çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü, kamyonet ve tır çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Denizli'den Muğla yönüne giden Sinan Önder'in kullandığı 42 DZR 71 plakalı yolcu otobüsü, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Süleyman Seden'in kullandığı 20 PH 799 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, aynı yönde seyreden Mesut Kaytarcı yönetimindeki 20 R 6822 plakalı tıra çarptı.

Üç araç da yolun ortasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti.

Tır, karşı şeritteki elektrik panosunu devirdikten sonra Halime Ülker'e ait park halindeki 20 DV 912 plakalı otomobile çarparak durdu.

Yolcu otobüsü de Saadettin Acar'a ait evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan Süleyman Seden itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralanan kamyonet ve otobüs sürücüleri ile otobüste yolcu olarak bulunan Sündüz Gülbeyaz ve kızı Aybike Gülbeyaz, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Otobüsün bahçe duvarına çarptığı evde oturan Halime Acar, gazetecilere, büyük bir gürültüyle uyandıklarını, dışarıya çıktıklarında otobüs ve kamyonu görünce çok korktuklarını söyledi.

Acar, "Neye uğradığımızı şaşırdık. Duvar olmasa eve gireceklermiş. Allah korudu" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA