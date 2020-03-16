Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu
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Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu

Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili olduDENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

16.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:00
Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu

Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu

DENİZLİ- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde ise yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Denizli-Antalya karayolunda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergah üzerinde kontrol noktaları oluşturdu. Öte yandan Buldan, Güney, Bekilli ilçelerinde de kar yağışı görüldü.

Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu

Kaynak: DHA

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Denizli'de yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu

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