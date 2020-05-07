Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı
07.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:34
Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.
Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Cankurtaran ve Sarıabat mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.
Araç sürücüleri yolda dörtlülerini yakarak, ilerlemeye çalıştı.
Bu arada bölge trafik ekipleri denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA