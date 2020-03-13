SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Denizli'de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı - Ekonomi
Denizli, Ekonomi

Denizli'de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı

Denizli'de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı.

13.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:54
Denizli'de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı

Denizli'de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2020 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 20,5 arttı. İnşaat sektörü yüzde 8,7 azalma gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ocak ayı yıllık ve aylık ciro endeksinin açıkladı. TÜİK'den yapılan açıklamaya göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplamda 20,5 artış gösterdi. 2020 Ocak ayı yıllık ciro endeksinde sanayi sektörü yüzde 20,1, ticaret sektöründe yüzde 27,0, hizmet sektöründe ise yüzde 20,8 artış gösterirken inşaat sektörü ise yüzde 17,9 azalma olduğu belirtildi.


Aylık olarak ise ciro yüzde 0,8 arttı. 2020 Ocak ayı aylık ciro endeksinde sanayi sektörü en yüksek artışı göstererek yüzde 3,5, ticaret sektörü yüzde 0,7, artış gösterirken inşaat ciro endeksi yüzde 8,7 azaldı. Hizmet ciro endeksi ise aynı seviyede kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Ekonomi
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Ekonomi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Ekonomi
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Ekonomi
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Ekonomi
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Ekonomi
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Nuray Sayarı Burcu Kıratlı
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Nisan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Denizli'de yıllık ciro yüzde 20,5 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:06:03. #1.15#