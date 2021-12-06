Denizli'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri arttı - Haberler
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Denizli'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri arttı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol satışına yönelik denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, piyasaya sahte ürün sürmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol satışına yönelik denetimlerini sıklaştıran güvenlik güçleri, piyasaya sahte ürün sürmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Denizli ili genelinde "Alkollü İçki Kaçakçılığı" ve "Emtia (Eşya) Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki bu suçlardan adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 litre sahte alkol, 22 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 144 adet sahte alkol üretim malzemesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu ve 35 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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