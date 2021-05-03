Denizli'de yetiştirilen "Honaz kirazı" coğrafi işaret olarak tescillendi
Denizli'nin Honaz ilçesinde yetiştirilen Honaz kirazı için Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde yetiştirilen Honaz kirazı için Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, 2019'da "Honaz kirazı" adıyla yaptıkları coğrafi işaret tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.
Honaz'da yılda 15-16 bin ton kiraz üretildiğini, meyvenin büyük bölümün ihraç edildiğini belirten Yelek, aldıkları coğrafi işaretin ürünün bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek