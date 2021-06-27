Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
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Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)

Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

2,5 SATTE SÖNDÜRÜLDÜDenizli'deki ormanlık alanda çıkan yangına sarp arazi nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çekti.

2,5 SATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Denizli'deki ormanlık alanda çıkan yangına sarp arazi nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çekti. Dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangına karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi, yangın söndürme ekipleri, havadan da 4 helikopterle müdahale edildi. Alevler, 2,5 saatlik çaba sonucu söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre, 5 hektarlık çam ormanı zarar gördü.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)
Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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