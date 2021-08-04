Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor

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Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, tedbir amaçlı bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde dün 13.30 sıralarında başlayan orman yangını Büyükşehir İtfaiyesi ve orman ekipleri gece saatlerinde alevleri kontrol altına almıştı. Bugün yine başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle etkisini arttırdı. Büyüyen alevler köyün etrafını sararken, bazı vatandaşalar tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Çevredeki vatandaşlar ve çiftçiler traktörlerini, su tankını alarak ekiplere yardım etmeye çalışarak alevlerin ilerlememesini sağlıyor. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevler mahalleyi kara dumanla kaplarken, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(Eren Elyesa Polat - Fadıl Pişkin-İbrahim Acıkara/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı