Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, tedbir amaçlı bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde dün 13.30 sıralarında başlayan orman yangını Büyükşehir İtfaiyesi ve orman ekipleri gece saatlerinde alevleri kontrol altına almıştı. Bugün yine başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle etkisini arttırdı. Büyüyen alevler köyün etrafını sararken, bazı vatandaşalar tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Çevredeki vatandaşlar ve çiftçiler traktörlerini, su tankını alarak ekiplere yardım etmeye çalışarak alevlerin ilerlememesini sağlıyor. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevler mahalleyi kara dumanla kaplarken, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

(Eren Elyesa Polat - Fadıl Pişkin-İbrahim Acıkara/İHA)

Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor
Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor
Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor
Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor
Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 08:40:20. #1.15#

title