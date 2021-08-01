Denizli'de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı
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Denizli'de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı

Denizli'de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yerleşim alanına yakın alanda orman yangını çıktı.

Denizli'de henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yerleşim alanına yakın alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başlayan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi.

Denizli'nin Cankurtaran piknik alanı bölgesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yerleşim alanına yakın olan alanda dumanlar yerini alevlere bırakırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. - DENİZLİ

Denizli'de yerleşim yerine yakın alanda orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Kastamonu'da ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
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