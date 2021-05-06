Denizli'de yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç zarar gördü
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Denizli'de yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç zarar gördü

Denizli'de yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yediemin otoparkında çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otoparktaki araçlardan 9'u kullanılamaz hale geldi.

Otopark Müdürü Halil Karan, AA muhabirine, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gerekli inceleme yapılacak. Şu an biz de şoktayız. 9 aracımız yandı. Buna da şükür, ucuz atlattık. Allah kimsenin başına vermesin. Zararımız büyük ama üstesinden geleceğiz artık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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