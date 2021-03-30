Denizli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Denizli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Denizli'de şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Denizli'de şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi Merkez Ortaokulu önünde uygulama yapan ekipler, yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.

Burada yaya geçidinin orta şeridi Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından kırmızıya boyandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ellerindeki "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" ve "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" yazılı dövizlerle sürücülere uyarılarda bulundu.

Kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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