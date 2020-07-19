Denizli'de yaşlı kişi evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
19.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:06
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 80 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Zeynel Dağ'dan haber alamayan yakınları ikameti kontrol etti.
Yaşlı adamı yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kişinin cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA