Denizli'de yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Denizli'de yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 81 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Denizli'de yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
12.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:20

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 81 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Topraklık Mahallesi'nde Hatice Yurdagül Erbay'ın (81) parmağındaki yüzük çıkmayınca, aile üyeleri, 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Erbay'ın parmağına sıkışan yüzüğü özel aletle keserek çıkardı.

Yüzükten kurtulan Erbay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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