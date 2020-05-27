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Denizli'de yaşanan zirai don kekik tarlalarında zarara neden oldu

Tarım ve Orman Denizli Müdürü Yılmaz Erkaya, geçen hafta yaşanan zirai don nedeniyle kekik rekoltesinde 400-500 ton düşüş beklendiğini bildirdi.

Denizli'de yaşanan zirai don kekik tarlalarında zarara neden oldu
27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:55

Tarım ve Orman Denizli Müdürü Yılmaz Erkaya, geçen hafta yaşanan zirai don nedeniyle kekik rekoltesinde 400-500 ton düşüş beklendiğini bildirdi.

Erkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta kent genelinde meydana gelen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bazı tarım arazilerinde zirai don oluştuğunu belirtti.

Tarım alanlarının bu nedenle zarar gördüğünü kaydeden Yılmaz Erkaya, "Pamukkale, Çal ve Güney ilçelerinde bulunan kekik üreticilerimizin tarlalardaki ürünlerinden bazıları zirai dondan etkilendi. Ekiplerimiz hemen bölgeye çıkarak zarar tespit çalışması başlattı. Bu kapsamda ekili alanların içinde 400-500 ton rekolte kaybı yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.

Erkaya, Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 90'ının ise bölge genelinden karşılandığını vurgulayarak, "Denizli'de yaklaşık 160 bin dekar kekik ekili alanımız var. Her yıl ortalama 15-18 bin ton kekik üretimi gerçekleşiyor. Zirai don nedeniyle kekik alanlarımızda zarar oluştu. Bazı alanlarda yüzde 10 ile 30 arasında zararlar var. Tam zarar gören alan, arazi incelememiz tamamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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