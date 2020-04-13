Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı
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Denizli, Güncel

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Denizli'de vatandaşlar sokağa çıktı.

13.04.2020 05:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 05:34
Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Denizli'de vatandaşlar sokağa çıktı.

Bakanlık tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesi nedeniyle vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı.

Polis ekipleri, uygulamanın sona ermesi nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile kentin işlek noktalarına çıkan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken bazı kişilerin açık olan benzin istasyonlarındaki marketlere gittiği görüldü.

İhtiyacını almak için dışarı çıkan Mehmet Aşık, "Mecbur kaldığım için çıktım. Tabii özgürlük güzel bir şey ama böyle zamanda da kendimize dikkat etmemiz lazım. Toplum ne gerekiyorsa uyması lazım. Yöneticilere kolaylık olsun diye her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız. İnşallah bir an önce bu sıkıntılardan kurtuluruz." dedi.

Yıldız Madan, hava almak için dışarı çıktığını ifade ederek "Devletimiz burada milletini düşünüyor, halkını düşünüyor. Onun için de çaba gösteriyor halkı olarak. Gayretlerinden dolayı takdir ediyoruz kendilerini. En doğrusunu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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