Denizli'de yarım kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de yarım kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

16.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:00
Denizli'de yarım kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yarım kilogram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yarım kilogram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E'nin (40) il merkezinden Honaz ilçesine uyuşturucu getirerek sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 200 fişek halinde, yarım kilogram esrar ele geçirildi.

Zanlının Pamukkale ilçesindeki evinde yapılan aramada da 6 kök kenevir bulundu.

Şüpheli, işlemler için Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ankara Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de yarım kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:02:33. #1.15#
title