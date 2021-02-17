Denizli'de yardım bahanesiyle girdikleri evden 2 bin lira çalan 3 zanlı yakalandı
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Denizli'de yardım bahanesiyle girdikleri evden 2 bin lira çalan 3 zanlı yakalandı

17.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:08
Denizli'de yardım bahanesiyle girdikleri evden 2 bin lira çalan 3 zanlı yakalandı

Denizli'de, yardım bahanesiyle girdikleri evden 75 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de, yardım bahanesiyle girdikleri evden 75 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan N.S'nin evinden 2 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 3 zanlının, odun yardımı bahanesiyle yaşlı kadının eve girdiği, konuşma esnasında fırsattan istifade eden şüphelilerden birinin yatak odasındaki 2 bin lirayı çaldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.K. (19), A.D. (24) ve S.K. (34) ikametlerinde yakalandı.

Zanlıların üzerinden çıkan 2 bin lira mağdur kadına teslim edildi.

Bu arada şüphelilerin aynı yöntemle Uşak, Muğla ve Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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