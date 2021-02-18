Denizli'de yardım bahanesiyle evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Denizli'de yardım bahanesiyle girdikleri evden 75 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Denizli'de yardım bahanesiyle girdikleri evden 75 yaşındaki kadının 2 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan K.K. (19), A.D. (24) ve S.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Denizli, Uşak, Muğla ve Antalya'da dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan N.S'nin evinden 2 bin lira çalındığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp odun yardımı yapılacağı bahanesiyle hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek