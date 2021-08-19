Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Çivril ilçesinde geçen hafta vatandaşlarca yaralı halde bir şahin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde bulunan şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede şahinin kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yaralı şahin yeniden özgürlüğe kanat çırptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu