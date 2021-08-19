Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Çivril ilçesinde geçen hafta vatandaşlarca yaralı halde bir şahin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde bulunan şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede şahinin kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yaralı şahin yeniden özgürlüğe kanat çırptı."

Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı
Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Gervinho Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:32:27. #1.14#

title