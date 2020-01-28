Denizli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
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Denizli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarlada yaralı halde bulunan şahin, korumaya alındı.

28.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:42
Denizli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

'nin ilçesinde tarlada yaralı halde bulunan şahin, korumaya alındı.

Mahallesi'ndeki tarlasını kontrol için giden 48 yaşındaki Cemil Çetin, yaralı şahin buldu.

Kanadında kırık olduğu tespit edilen şahine 1 gün evinde bakan Çetin, şahini Sarayköy Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Zabıta ekipleri de yaralı şahini, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Denizli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
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