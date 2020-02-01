Denizli'de yaralı bulunan kızıl akbaba, tedavi altına alındı
Denizli'de vatandaşların yaralı halde bulunduğu kızıl akbaba, korumaya alındı.
Denizli'de vatandaşların yaralı halde bulunduğu kızıl akbaba, korumaya alındı.
Sarayköy ilçesi yakınlarında yaralı haldeki kızıl akbabayı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ilçeye gelerek, akbabayı merkezlerine götürdü.
Veteriner hekim kontrolünde, akbabanın kanatlarından tüfekle vurulduğu belirlendi.
Öte yandan yaralı bulunan bir şahin de aynı merkezde tedavi altına alındı.