Denizli'de yaralı bulunan kızıl akbaba, tedavi altına alındı
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Denizli'de yaralı bulunan kızıl akbaba, tedavi altına alındı

Denizli'de vatandaşların yaralı halde bulunduğu kızıl akbaba, korumaya alındı.

01.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:04
Denizli'de yaralı bulunan kızıl akbaba, tedavi altına alındı

'de vatandaşların yaralı halde bulunduğu kızıl akbaba, korumaya alındı.

ilçesi yakınlarında yaralı haldeki kızıl akbabayı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine verdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ilçeye gelerek, akbabayı merkezlerine götürdü.


Veteriner hekim kontrolünde, akbabanın kanatlarından tüfekle vurulduğu belirlendi.

Öte yandan yaralı bulunan bir şahin de aynı merkezde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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