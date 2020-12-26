Denizli'de yangın evde hasara neden oldu
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Denizli'de yangın evde hasara neden oldu

26.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:08
Denizli'de yangın evde hasara neden oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sümer Mahallesi'nde Yaşar Tanrıverdi'nin ikamet ettiği evde elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülen yangında dumandan etkilenen ve fenalık geçiren aile üyelerine ambulansta müdahale edildi.

Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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