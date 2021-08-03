Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de, boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Denizli'de, boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Mahallesi'nde, boş bir arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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