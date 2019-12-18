Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

18.12.2019 02:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 02:34

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yalnız yaşayan 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karahasanlı Mahallesi 800. Yıl Konutlarında ikamet eden Halit Esen'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, 5. kattaki dairede yalnız yaşayan Halit Esen'in cansız bedenini banyoda buldu.

Esen'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.

Kaynak: AA