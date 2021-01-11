Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile başka bir soruşturmada aranan kişi, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan diğer kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek