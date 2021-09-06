Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev üst aramalarında 2 bin 520 kullanımlık kannabinoid, 4 adet tabanca ve çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı