Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı
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Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı

Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ev üst aramalarında 2 bin 520 kullanımlık kannabinoid, 4 adet tabanca ve çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı
Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı
Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
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Denizli'de yakalanan 12 uyuşturucu tacirinden 9'u tutuklandı - Haberler
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