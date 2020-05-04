Denizli'de yakalama kararı bulunan 8 kişi cezaevine gönderildi

Denizli'deki asayiş denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen 8 kişi cezaevine gönderildi.

Denizli'deki asayiş denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen 8 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 14 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 8'i cezaevine gönderildi, diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte 5 bin 586 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Kent genelinde 27 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde meydana gelen 254 asayiş olayında yakalanan 148 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan bu olaylarda 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet altın kolye, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 990 bin lira para ve para yerine geçen oyun pulları ele geçirildi.

Kumar oynayanlara ceza

Pamukkale ilçesinde 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 13 kişiye toplamda 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent genelinde sigara ve ürünleri kaçakçılık yaptığı ileri sürülen 5 kişiyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, 44 bin makaron, 12 bin 10 dolma sigara, 3 bin 300 sigara sarma kağıdı, 90 sahte TAPDK bandrolü, 100 kilogram kıyılmış tütün ve 44 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA