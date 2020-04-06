Denizli'de yakalama kararı bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi
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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Denizli'de yakalama kararı bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Denizli'deki asayiş denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi.

06.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:18
Denizli'de yakalama kararı bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Denizli'deki asayiş denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 18 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 10'u cezaevine gönderildi, diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte 10 bin 69 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent genelinde kaçakçılık yaptığı, kaçak alkol ve sahte dezenfektan üreterek ticaret yaptığı ileri sürülen 9 kişiyi yakaladı.

Şüphelilere ait bir tankerde yapılan aramada 20 ton kaçak şarap ile evlerde yapılan aramalarda 94 adet sahte dezenfektan, 12 litre etil alkol, 128 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 88 litre kaçak alkol, 5 kilogram nargile tütünü, 20 paket nargile kömürü, 43 litre bira mayası, 17 adet kaçak MP3 çalar, 10 adet kaçak cep telefonu, 10 adet şarj cihazı, 3 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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