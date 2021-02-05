Denizli'de yağma ve tefecilik iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Denizli'de, yağma ve tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "faiz karşılığında borç para verilip bunun karşılığında açık senet alındığı, borcun ödenmesine rağmen icra takibi başlatmak suretiyle bazı kişilerin mağdur edildiği, borcun tahsil edilmesi için de tehdit yoluna başvurulduğu" şeklinde şikayet üzerine harekete geçti.

Polisin yaptığı çalışmada, yağma ve tefecilik suçu mağduru 21 kişi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında H.A. adlı şüpheli Bozkurt ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Zanlının evinde açık tarihe imzalı 5 senet, 6 müşteki adına düzenlemiş 85 bin lira bedelli senet, iki müşteki adına düzenlemiş araç satış sözleşmesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma ve tefecilik" suçundan adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu