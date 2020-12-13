Denizli'de yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi
13.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:14
Denizli'nin Çameli ilçesinde yağıştan dolayı iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde yağıştan dolayı iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.
Kalınkoz Mahallesi ile Yeşilyayla Mahallesini birbirine bağlayan yolun Dilekpınarı mevkisinde yağıştan dolayı sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Asfalt yolda meydana gelen çökme dolayısıyla kapanan yolu açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu