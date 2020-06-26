Denizli'de, yabancı uyruklu kişilere 'uyuşturucu' operasyonu: 16 gözaltı DENİZLİ'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında soruşturma açılan ve hüküm giyen yabancı uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında soruşturma açılan ve hüküm giyen yabancı uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan yabancı uyruklu kişileri yönelik operasyon düzenledi. Aralarında hakkında soruşturma bulunan, yargılaması devam eden ve hüküm giyenlerin de bulunduğu 16 kişi, bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: DHA