Denizli'de yabancı uyruklu iki DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
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Denizli'de yabancı uyruklu iki DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

21.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:02
Denizli'de yabancı uyruklu iki DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlı sınır dışı edildi.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlı sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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