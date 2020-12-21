Denizli'de yabancı uyruklu iki DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
21.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:02
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlı sınır dışı edildi.
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlı sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek