Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
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Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
02.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:14

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor Denizli'de de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

DENİZLİ - Denizli'de de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde polis ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Denizli'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Kentte, yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ile dışarıya çıkanlar kontrol noktasında durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi. Araç içerisinde de sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşların kiminin hastaneye gittikleri ya da izin belgesi verilen iş yeri çalışanları oldukları gözlendi.

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Kaynak: İHA

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