Denizli'de vatandaşlar sokağa akın etti Denizli'de vatandaşlar sokağa akın ettiKORONAVİRÜS nedeniyle Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinin açıklanmasının ardından Denizli'de vatandaşlar sokağa akın etti.

Denizli'de vatandaşlar sokağa akın etti

KORONAVİRÜS nedeniyle Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinin açıklanmasının ardından Denizli'de vatandaşlar sokağa akın etti. Trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Denizli'de haberi duyan vatandaşlar evlerinden çıkıp sokağa akın etti. Market, bakkal ve fırınlarda gıda malzemesi almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, yoğunluk oluşturmamaları yönünde uyarılar yaptı.

Trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonları ve buradaki marketlerde de yoğunluklar yaşandı.

Kaynak: DHA