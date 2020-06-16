Denizli'de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor
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Denizli'de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor

Denizli'de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor Kent sakinlerinin maskeye özen göstermesinin tehlikenin farkında olduklarını gözler önüne seriyor Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentlerden Denizli'de vatandaşların koroan virüs vakalarının artmaya başlaması ile...

16.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:15

Denizli'de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor

Kent sakinlerinin maskeye özen göstermesinin tehlikenin farkında olduklarını gözler önüne seriyor

DENİZLİ - Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentlerden Denizli'de vatandaşların koroan virüs vakalarının artmaya başlaması ile maske kullanımına daha fazla özen göstermeye başladıkları gözlendi.

Geçtiğimiz günlerde Denizli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vatandaşların sokağa maskesiz çıkması yasaklanmıştı. Kentte vatandaşlar, kurulun aldığı karara büyük oranda uyuyor.

Denizli'de bir süredir uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük oranda uyarken, bazı vatandaşların ise maskeleri çene ve boyun kısımlarına takmaya devam ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kullanımına özen göstermeleri tehlikenin farkında olduklarını gözler önüne serdi.

Bazı vatandaşlar yine de yasağa uymama konusunda diretiyor

Yasak olmasına rağmen düşük sayılacak bir orandaki bazı vatandaşların ise halen maske takmadıkları ya da yüzlerine geçirdikleri maskeleri çene altlarında tutarak sokağa çıkmaları ya da ellerinden taşımaları da dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri ise maske kullanımın harfiyen uygulanması için yoğun çaba gösteriyor.

Denizli'de bir süre önce maskesiz sokağa çıkma yasaklanırken, kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Denizli'de vatandaşlar maske takma kuralına büyük oranda uyuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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