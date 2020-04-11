Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2)SOKAKLAR BOŞ KALDIDENİZLİ'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2) SOKAKLAR BOŞ KALDI DENİZLİ'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarına uyarılarda bulunurken, kentin işlek noktaları boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak, gece yarısından itibaren Denizli'de de uygulanmaya başlandı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Kaynak: DHA