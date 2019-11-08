Denizli'de vali ve büyükşehir belediye başkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj...

08.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:00

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Karahan, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81'inci yılında Türk milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride kalan yüzyılda sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri, fikirleri, başarıları, eserleri ve de kılavuz edinmemiz için geride bıraktığı ilke ve devrimlerinin yanında büyük bir komutandır aynı zamanda. Milletimizden aldığı destekle yeni ve modern bir devlet kurarak aydınlık yarınlarımızın temellerini atmıştır. Aydınlık yarınlarımızı inşa ederken de ilke ve idealleri ile milletimize daima ışık olmuştur. Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümünde bizlere düşen en önemli görev, bilimi rehber alarak çizdiği yolda milletimizi ve devletimizi aydınlık yarınlara taşımak, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmak için birlik ve beraberlik içerisinde azami gayretle çalışmak, milli ve manevi değerlerimize bağlı gençler yetiştirmektir."

Başkan Zolan'dan 10 Kasım mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da mesajında, Türk milletinin Anadolu'da yeniden doğuşuna önderlik yaparak bağımsızlık destanı yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşının önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de ilerisine taşıma gayesi ile çalıştıklarının altını çizen Zolan, "O ülkemizin ve necip milletimizin her zaman hak ettiği değeri görmesi için son nefesine dek çalışmış, canı pahasına yarınlarımız için mücadele etmiştir. Sadece milletimize değil, başka milletlerce de rol model kabul edilmiş ve adı, tarihe altın harflerle kazınmıştır. Atatürk'ün açtığı bu yolda her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile Cumhuriyetimizi dünya durdukça baki kılmak için gayret etmeye devam edeceğiz." dedi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü nedeniyle yayımladıkları mesajlarda, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle andıklarını kaydettiler.

Kaynak: AA