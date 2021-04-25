Denizli'de Vali Atik ve Zolan'dan, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Denizli'de Vali Atik ve Zolan'dan, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Denizli'de Vali Atik ve Zolan'dan, Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ Zaferi nedeniyle ABD Başkanı Biden'in Ermenistan'ı teselli etmek için Türkiye'yi soykırım ile itham ettiğini belirtti.

Soykırım görmek isteyenlerin Hocalı'ya, Kıbrıs'taki kanlı Noel'e, Karabağ Savaşı esnasında balistik füze kullanıp masum insanları katleden Ermenistan'a bakması gerektiğini vurgulayan Atik, "Cihana hükmetmiş olan Türk milletinin tarihinde gocunacağı hiçbir hadise yoktur. Sözde Ermeni soykırımı sözleri bilimsel hiçbir temeli ve dayanağı bulunmayan tarihi ve hukuki geçerliliği olmayan bir iddiadır. Bu safsatayı gerçek kabul edenler tarihe ihanet içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Popülist politikalar ancak günü kurtarmaya çalışır, gerçeği ise asla değiştirmez. ABD Başkanının Ermeni soykırımı benzetmesi yakışıksız, çirkin ve tarihi gerçeklerden uzaktır. ABD Başkanı bir soykırım arıyorsa 245 yıllık kan, gözyaşı ve ihanet dolu tarihine baksın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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