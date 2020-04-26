Denizli'de vahşet: Uyuyan oğlunu başına keserle vurup, koltuğu ateşe vererek öldürdü (2)
TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlu Mustafa Kaplan'ı koltukta uyurken başına keserle vurup, yakarak öldüren Eşref Kaplan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
26.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:04
TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlu Mustafa Kaplan'ı koltukta uyurken başına keserle vurup, yakarak öldüren Eşref Kaplan, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
Kaynak: DHA