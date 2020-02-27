Denizli'de üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı
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Denizli'de üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı.

27.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:20
Denizli'de üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı

'nin ilçesinde üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle Altıntop Mahallesi 1603 Sokak üzerindeki 3 katlı iş merkezinin önünden geçen Okan Karauzun'un üzerine üçüncü kat penceresindeki cam parçası düştü.


Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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