Denizli'de üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine cam parçası düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle Altıntop Mahallesi 1603 Sokak üzerindeki 3 katlı iş merkezinin önünden geçen Okan Karauzun'un üzerine üçüncü kat penceresindeki cam parçası düştü.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA