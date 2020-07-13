Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 341 gram eroin, 136 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, 25 kök Hint keneviri, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 18 bin 420 TL ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA