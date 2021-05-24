Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
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Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama

Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 216 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 120 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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